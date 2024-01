Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe perchezitii au loc joi dimineata, in judetele in Mures, Iasi si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la peste 150.000 de lei, informeaza News.ro.”In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, sub coordonarea procurorului…

- Administratorul unei firme este cercetat de catre procurorii brasoveni pentru infractiunea de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproape 4 milioane de lei, din afaceri cu flori. Inculpatul e suspectat ca a aducea flori din Ungaria si nu platea taxa pe valoare adaugata si impozitele datorate in urma…

- Politistii si procurorii au facut, miercuri, perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetul Mehedinti, intr-un dosar de evaziune fiscala. O femeie ar fi inscris peste 250 de facturi fictive in contabilitatea unei societati.”In aceasta dimineata, 22 noiembrie, politistii Serviciului de Investigare…

- Politistii brasoveni de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza, marti, doua perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, la domiciliile unor persoane implicate intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 3 milioane de lei.

- Val de perchezitii in mai multe judete si in Bucuresti, in aceasta dimineata, in dosare de evaziune fiscala. La aceasta ora sunt 22 de perchezitii in Galati, 12 – in Iasi si cinci – in capitala, in sase cauze penale la persoane banuite ca s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale in perioada 2015-2020.…

- Polițiștii au efectuat, miercuri de dimineața, percheziții domiciliare intr-un caz de evaziune fiscala, la persoane din trei județe, printre care și Dambovița. Prejudiciul creat bugetului de stat este estimat la 2.169.576 de lei. Administratorii unei societați comerciale nu au introdus in actele contabile…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Cluj au facut luni dimineața 46 de percheziții la sediile unor firme din mai multe județe și din Capitala in doua cauze penale care vizeaza infracțiuni de evaziune fiscala.

- Trei administratori ai unui camin privat in care sunt ingrijite persoane varstnice, in judetul Brasov, sunt cercetati pentru evaziune fiscala de peste un milion de lei Aceștia sunt suspectati ca nu au raportat veniturile obtinute si, pentru a nu plati taxe, au inregistrat in contabilitate cheltuieli…