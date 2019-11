Percheziţii în Râmnicu Vâlcea şi Sibiu într-un dosar de proxenetism Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat cinci perchezitii domiciliare in Ramnicu Valcea si Sibiu, intr-o cauza vizand destructurarea unei grupari specializate in savarsirea infractiunilor de proxenetism si lovire sau alte violente asupra unui membru de familie. Potrivit unui comunicat al DIICOT, in vara anului 2019 a fost constituit un grup infractional organizat, ai carui membri au actionat in mod coordonat in ceea ce priveste recrutarea, determinarea si inlesnirea practicarii prostitutiei pe raza judetelor Valcea si Arges a mai multor persoane de sex feminin majore si minore.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

