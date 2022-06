Percheziţii în Ploieşti, la un bărbat suspectat de furt din locuinţă şi lovire V.S. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Secția nr.1 de Poliție Ploiești au pus in executare, joi dimineața, trei mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Ploiești, la o persoana banuita de comiterea infracțiunilor de furt din locuința și lovire sau alte violențe. Potrivit IPJ Prahova, din cercetari a reieșit ca, in perioada 10-19 aprilie 2022, suspectul in varsta de 36 de ani, din municipiul Ploiești, i-ar fi sustras unui alt barbat mai multe bunuri din imobil și l-ar fi agresat fizic. In urma perchezițiilor efectuate, au fost identificate bunurile sustrase, dar… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

