Percheziții în penitenciarele austrice, după atentatul din Viena Autoritatile austriece au facut perchezitii exhaustive in inchisorile din intreaga tara, dupa ce un militant islamist eliberat pe cautiune a ucis recent patru oameni intr-un atac terorist la Viena, transmite sambata dpa, preluata de Agepres. Verificari au fost desfasurate la 229 de detinuti incarcerati pentru delicte avand legatura cu terorismul sau care dadeau semne de […] The post Percheziții in penitenciarele austrice, dupa atentatul din Viena appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

