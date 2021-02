Percheziţii în desfășurare, în legătură cu achiziţia de măşti medicale în perioada stării de urgenţă Cinci perchezitii domiciliare au loc miercuri dimineata in Bucuresti si in Ilfov in legatura cu achizitia de masti medicale in perioada starii de urgenta, o persoana urmand sa fie dusa la audieri, anunta IGPR. Dosarul in care se fac perchezitii se refera la achizitii facute de compania Unifarm, al carei fost director Adrian Ionel a fost acuzat de DNA la sfarsitul anului trecut ca a incheiat un contract pentru 1,5 milioane de masti cu o firma neautorizata si a platit un avans de 3,5 milioane de lei. De altfel, Adrian Ionel ar urma sa fie dus la audieri, afirma surse din ancheta „La aceasta… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

