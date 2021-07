Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat trei percheziții domiciliare in municipiul Constanța și in localitatea Corbu. In dosar este cercetat un barbat de 40 de ani. In total au fost puse in aplicare trei mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Constanța și comuna Corbu. Astfel, polițiștii au ridicat, in vederea indisponibilizarii, 840 de grame de cannabis, 1.350 de grame de substanța cu efect psihoactiv, 7.600 de lei, precum și un instrumentar de preparare a substanțelor cu efect psihoactiv. In baza probatoriului administrat,…