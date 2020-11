Stiri pe aceeasi tema

- "La aceasta ora, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, pune in aplicare 6 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune,…

- Polițiști din cadrul DGP a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale din Poliția Sectorului 4, cu sprijinul Serviciului Acțiuni Speciale, au pus in aplicare 4 mandate de percheziție domiciliara in municipiul București și județul Ilfov, la locuințele mai multor persoane.Citește…

- Politistii bucuresteni efectueaza, miercuri, 17 perchezitii domiciliare in Capitala si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu la persoane banuite ca detin si comercializeaza ilegal tutun. Potrivit unui comunicat al DGPMB, 80 de politisti de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti,…

- Polițiști din Direcția Generala de Politie a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, pun in aplicare, joi, 13 mandate de percheziție in București și județele Ilfov, Ialomița și Constanța.Citește…

- Politistii pun in aplicare, joi, 16 mandate de perchezitie domiciliara si 15 mandate de aducere, in Bucuresti si judetele Ilfov si Teleorman, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari pentru santaj, tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare, potrivit unui comunicat al Politiei…

- Polițiști și procurori pun in aplicare, in dimineața zilei de joi, 16 mandate de percheziție domiciliara și 15 mandate de aducere, in municipiul București și in județele Ilfov și Teleorman, anunța Poliția Capitalei..DOLIU in lumea teatrului: unul dintre actorii indragiți de spectatori a incetat…

- Polițiștii Capitalei au deschis o ancheta pentru rele tratamente aplicate minorului, dupa apariția unor imagini in spatiul public in care o fetița este batuta de mama ei. In acest caz a fost sesizata Protecția Copilului. “In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini, in care apare o minora, agresata…

- "Bai, te rog frumos, uita-te bine la mine, tu ești Vela, eu sunt Gongoi! Intreaba-ma pe mine, trimite un reprezentant al tau sa ma intrebe pe mine de grupul asta impotriva clanurilor. Ba tu ești..., ești ministru ...? Ba, tu pe toate gunoaiele din Romania le faci clanuri? Bai Vela, inseamna ca tu…