- Oamenii legii au oferit amanunte despre jaful care a avut loc, marți dimineața, in orașul Otopeni, județul Ilfov, cand doua bancomate ale unei banci au fost aruncate in aer. Poliția cauta trei suspecți."Suspecții aveau fețele acoperite cu maști folosite pentru uz medical", a declarat șeful Direcției…

- S-a aflat, hoții la care au descins oamenii legii din Capitala fac parte dintr-un cunoscut clan. Politistii de la Investigatii Criminale si luptatori ai Serviciului de Interventii si Actiuni Speciale (SIAS) efectueaza, miercuri, perchezitii la membrii clanului lui Sile Pietroi, banuiti de mai multe…

- Politistii Serviciilor de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Capitalei efectueaza, miercuri dimineata, 14 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, in doua cauze penale in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire de grup organizat…

- Elvis Pian, fratele interlopului Emi Pian ucis de membru unui clan rival, a vorbit miercuri seara la Romania TV despre perchezițiile in urma carora alți doi frați de-ai sai, Grațian și Ciprian Duduianu, au fost reținuți pentru 24 de ore pentru tentativa de omor. Elvis Pian a dezvaluit ca șeful acțiunii…

- Politistii de la Sectia 24 au pus in executare, marti dimineata, 12 mandate de aducere pe numele unor persoane din Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de proxenetism. "Din date si probele existente in dosarul instrumentat sub supravegherea Parchetului…

- Politisti specializati in arme, explozivi si substante periculoase au efectuat, miercuri dimineata, 10 perchezitii, in patru judete si municipiul Bucuresti, la locuintele mai multor persoane banuite ca ar fi achizitionat fara drept arme neletale si munitie, informeaza IGPR. "Politistii…

- Noi percheziții au loc joi in București, Ilfov și Teleorman, la gruparea care aducea mașini second-hand din strainatate și le vindea in Romania, pagubind statul cu 35 milioane de lei, anunța MEDIAFAX.Polițiștii fac joi 21 de percheziții domiciliare in București, Ilfov și Teleorman, la locuințele…

- Sapte persoane au fost puse sub control judiciar in dosarul de evaziune fiscala si spalarea banilor in care politistii au facut perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman. In acest caz, prejudiciul este estimat la 1,2 milioane de lei, informeaza News.ro.Citește și: Peste 100…