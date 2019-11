Percheziții în Banat, după un scandal terminat cu focuri de armă și soldat cu trei victime Percheziții in vestul țarii, dis-de-dimineața, la domiciliile mai multor persoane care s-au incaierat, zilele trecute, intr-un scandal terminat cu focuri de arma. Cinci persoane au fost duse la audieri de polițiștii care au gasit, in urma celor 8 percheziții desfașurate in Anina, județul Caraș-Severin, mai multe arme de foc, scrie infocs.ro. Scandalul care i-a adus […] Articolul Percheziții in Banat, dupa un scandal terminat cu focuri de arma și soldat cu trei victime a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

