- 390 kg de materiale pirotehnice, in valoare de peste 31.000 de lei, detinute fara drept, au fost ridicate de catre politistii din Mures, in urma celor 49 de percheziții domiciliare, efectuate in județul Mureș. La data de 30 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase…

- Patru persoane din judetul Giurgiu sunt cercetate penal dupa ce politistii au descoperit la domiciliile lor, in urma unor perchezitii, peste 10.000 de articole pirotehnice detinute fara drept. "In aceasta dimineata, politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase,…

- In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș pun in aplicare 49 de mandate de percheziție domiciliara, in județul Mureș, la locuințele mai multor persoane care fac obiectul cercetarii in cadrul unor dosare penale ce vizeaza operațiuni cu articole pirotehnice fara drept.…

- In aceasta dimineața, polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase, impreuna cu polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Bolintin Vale și Poliției Oraș Bolintin Vale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale, au pus in aplicare 4 mandate de…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii din Mureș au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal ce vizeaza savarșirea unei infracțiuni prevazute de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. La data de 21 decembrie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi…

- Joi, 3 decembrie, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, impreuna cu cei din Vișeu de Sus și Borșa, au efectuat patru percheziții domiciliare, pe raza orasului Viseu de Sus, la locuintele și dependințele a patru barbati banuiti de comiterea unor infractiuni. In urma perchezitiilor…

- aSambata dimineața au luat percheziții domiciliare intr-un dosar in care sunt cercetat mai multe persoane pentru furt de combustibil din autocamioane. In cauza au loc șapte percheziții domiciliare pe raza județului Mureș. Imaginile din timpul intervenției polițiștilor pot fi vazute AICI . „In aceasta…

- Politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase din Mureș, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures, au pus in executare vineri, 6 noiembrie, trei mandate de perchezitie domiciliara, in județul Mureș, la locuintele a doi barbați banuiți…