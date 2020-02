Percheziţii DIICOT la o grupare care deturna licitaţii publice cu imobile executate silit; prejudiciul - 3 milioane euro Procurorii DIICOT efectueaza, miercuri, 17 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Galati si Braila, intr-o cauza care vizeaza destructurarea unei grupari formate din 10 persoane, printre care se afla si un executor judecatoresc, specializata in deturnarea de licitatii publice cu imobile executate silit, prejudiciul in acest caz fiind de peste 3 milioane euro.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, acuzatiile din acest dosar sunt de deturnare a licitatiilor publice, instigare la deturnarea licitatiilor publice, complicitate la deturnarea licitatiilor publice,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pocurorii DIICOT de la Structura Centrala iau descins miercuri in 17 locatii pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Galați și Braila intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infracțional organizat, format din 10 persoane, specializat in savarșirea infracțiunilor de deturnare a licitațiilor…

- Procurorii DIICOT au efectuat opt perchezitii domiciliare in Bucuresti si Ilfov, in baza a trei mandate europene de ancheta emise de autoritatile franceze in cadrul unei operatiuni desfasurate simultan la nivelul a noua state din UE, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat…

- Procurorii DIICOT au efectuat opt perchezitii domiciliare in Bucuresti si Ilfov, in baza a trei mandate europene de ancheta emise de autoritatile franceze in cadrul unei operatiuni desfasurate simultan la nivelul a noua state din UE, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat…

- In urma celor 102 percheziții domiciliare desfașurate ieri, de politistii de investigare a criminalitații economice, au fost ridicate inscrisuri și bunuri care au facut obiectul achizițiilor publice, iar mai multe autoturisme au fost indisponibilizate in vederea dispunerii unor masuri asiguratorii.…