Dosarul are ca scop destructurarea unui grup infracțional care facea trafic de țigari.Sursele Realitatea PLUS spun ca gruparea era protejata de polițiști contra unei sume de bani, pe care aceștia le primeau periodic de la liderii gruparii. Mai mult decat atat, aceleași surse susțin și ca in acest dosar ar fi vizat chiar șeful poliției din Mehedinți, comisarul Sorin Coman.O parte dintre cei vizați vor fi duși la audieri in cadrul sediului Poliției din Mehediți, iar o alta parte in Capitala. Știre in curs de actualizare.