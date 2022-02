Stiri pe aceeasi tema

- O prima transa de 700 de cutii de molnupiravir - primul antiviral realizat special pentru tratarea COVID - a ajuns miercuri seara la Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala, iar tratamentul va fi administrat pacientilor chiar de astazi, in urma unei evaluari medicale, relateaza News.ro.Adrian…

- La persoanele vaccinate, infectarea cu Omicron se manifesta ca o rino-faringita clasica iar, cel putin deocamdata, nu se stie inca ce manifestari va da in cazul celor care nu sunt vaccinati, a spus pentru News.roSimin Aysel Florescu, Managerul Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes din Capitala.…

- Inca 13 cazuri noi de Omicron au fost inregistrate luni in Romania, a transmis Ministerul Sanatatii. Dupa jumatatea lunii ianuarie, medicii romani asteapta valul cinci al pandemiei. Directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala a anuntat cand vine valul cinci si cat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, face demersuri pentru a aduce in Romania pilula anticovid Paxlovid, avand in acest sens o intalnire cu reprezentantii Pfizer, informeaza news.ro. Paxlovid este un antiviral cu administrare orala, aflat in procedura de autorizare la Agentia Europeana a Medicamentului.…

- Adrian Marinescu, Directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals a explicat pentru News.ro noul context in care e afla Romania din punct de vedere pandemic. Specialistul sustine ca nu ar trebui sa intram in panica odata cu diagnosticarea primelor cazuri ale noii variante Omicron a…

