Suedezul Per Johansson (53 de ani) a demisionat din postul de antrenor al lui Rostov-Don, vicecampioana Rusiei, din cauza invaziei comandate de Vladimir Putin pe teritoriul Ucrainei. Per Johansson, fost antrenor al lui CSM București, a transmis ca este imposibil sa lucreze in actuala conjunctura și ca se teme pentru siguranța lui. Per Johansson nu se intoarce in Rusia „Experiența acumulata la Rostov-Don va ramane mereu una stralucitoare in CV-ul meu. ...