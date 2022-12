PER: Ipocrizia este la PNL acasă! Partidul Ecologist Roman reacționeaza dur dupa ce deputatul PNL Florin Roman a depus o inițiativa legislativa care prevede interzicerea exportului de buștean și lemn rotund, inclusiv in țarile europene, nu doar in spațiul extracomunitar, cum era prevazut in lege. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

PER cere de peste un an si jumatate naționalizarea prin rascumparare a companiilor de gaze si energie iar guvernanții „se mosmondesc si nu au curaj", transmite formațiunea politica.

Partidul Ecologist Roman este impotriva taxei pe soare și cere demisia ministrului protejat al Energiei, Virgil Popescu.

Partidul Ecologist Roman (PER) atrage atenția ca, "potrivit legislatiei romane, orice import de armament trebuie insotit de o clauza de compensare economica, prin care furnizorul armelor trebuie sa cumpere sau sa faca investitii in Romania in valoare de cel putin 80 la suta din valoarea contractului".

Reprezentativa Coreei de Sud reușește o performanța neașteptata la Cupa Mondiala din Qatar. In ultima etapa din faza grupelor, coreeni au invins Portugalia, scor 2-1, revenind de la 0-1 și marcand golul victoriei in prelungiri.

Partidul Ecologist Roman (PER) vorbește, intr-un comunicat de presa despre declarația lui Ludovic Orban care nu exclude ca PNL sa o susțina pe Gabriela Firea la Primaria Capitalei. Dar, spune PER, Ludovic Orban uita ca fix el l-a susținut pe deja celebrul pentru nimic, Nicușor Dan, atunci cand a

ACSH Gheorgheni a fost invinsa de CSM Galati cu scorul de 7-5 (1-2, 4-1, 2-2), marti, pe propriul patinoar, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata, anunța Agerpres.

Un barbat in varsta de 47 de ani, urmarit național, a fost prins in județul Prahova, de polițiștii din București, dupa ce soția individului a anunțat oamenii legii ca soțul a venit acasa și a agresat-o.

Pensiile pot sa creasca și cu 15% in 2023 și nu se depașește ținta de 9.4% din PIB stabilita in PNRR, susține fostul premier Florin Cițu: „Marcel Cioalcu ar face bine sa stea acasa și sa faca reformele din PNRR și nu sa cheltuiasca banii romanilor pe calatorii la Bruxelles", anunța Mediafax.