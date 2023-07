Pepenele-lămâie, noua găselniță gastronomică a japonezilor Japonezii lovesc din nou, insa, de data aceasta cu pepenele-lamaie, o invenție unica, care a ajuns din gradinile agricultorilor direct in piețe. Oamenii au cultivat un fruct ce combina gustul de pepene galben cu cel de lamaie. Agricultorii au botezat combinația „Lemon Melon”, dupa cinci ani de incercari.Fructul a devenit extrem de popular in Asia, in ciuda prețului piperat, de peste 20 de euro pe bucata.Pepenele cu gust de lamaie se afla insa la stadiul de testare, astfel ca intreaga producție a Japoniei e redusa la cel mult patru mii de bucați pe sezon. Agricultorii sunt, insa, optimiști și spera… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

