Pepe a divorțat azi de Raluca Pastramă. Procedura s-a desfășurat la notar Azi dupa-amiaza Raluca și solistul, pe numele sau Ionuț Pascu, s-au intalnit la un birou notarial central unde și-au incheiat oficial mariajul. Au fost soț și soție opt ani. Procedura divorțului la notar specifica faptul ca cei doi soți au un termen de minimum 30 de zile de la data depunerii actelor de divorț pentru a se gandi mai bine daca iși doresc cu adevarat separarea sau nu. Acum, dupa a doua infațișare. este clar ca nu mai exista nicio șansa de impacare. Raluca Pastrama, care i-a daruit doi copii lui Pepe, a devenit o femeie libera, așa cum și-a dorit, dorința confirmata și de fostul sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Recent solistul a spus intr-o emisiune de televiziune ca desparțirea de Raluca se va desfașura in cel mai discret și amiabil mod cu putința. Insa lucrurile nu vor sta chiar așa dovada solicitarea in instanța depusa de Raluca Pastrama pe numele lui Pepe, rol la Judecatoria sectorului 2, avand ca obiect…