- UEFA a decis suspendarea lui Manchester City din cupele europene! Pedeapsa se va aplica in urmatoarele doua sezoane, iar echipa antrenata de Pep Guardiola este acuzata de incalcarea fair-play-ului financiar, anunța The Guardian.Totodata, clubul de Etihad Stadium a fost amendat și cu 30 de…

- Echipa Tottenham Hotspur a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia Manchester City, duminica seara, in ultimul meci al etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Angliei. Tottenham, pregatita de portughezul Jose Mourinho, a deschis scorul in minutul 63, prin olandezul Steven Bergwijn, transferat…

- Manchester City a pregatit doar 15 minute formula de joc pe care a abordat-o in victoria obținuta marți seara, 7 ianuarie, in fața rivalei din oraș, United, in semifinalele Cupei Ligii Angliei, scor 3-1, anunța MEDIAFAX."Am lucrat doar 15 minute de dimineața (n.red. - sistemul de joc abordat…

- Dupa victoria obținuta de Manchester City cu Sheffield, scor 2-0, Pep Guardiola (48 de ani), tehnicianul „cetațenilor”, a devenit antrenorul care a ajuns cel mai rapid la 100 de victorii in Premier League. Chiar daca City nu trece prin cea mai buna stagiune pe plan intern, fiind pe locul 3 la 14 puncte…

- Manchester City a terminat anul 2019 cu o victorie, scor 2-0 contra lui Sheffield. Pep Guardiola nu se mai gandește insa la titlu. „Cetațenii” au terminat anul pe locul 3, la 14 puncte in spatele liderului Liverpoool. Guardiola e conștient de misiunea imposibila pe care o are. „Nu, titlul nu mai este…

- Pep Guardiola, managerul echipei Manchester City, a declarat, vineri, dupa eșecul cu Wolverhampton Wanderers, scor 2-3, ca formația sa nu se mai poate gandi la titlu, ci mai degraba la poziția secunda, care ii aparține lui Leicester.De asemenea, Guardiola le-a transmis și un avertisment jucatorilor…

- Pep Guardiola, 48 de ani, se poate desparti oricand de Manchester City in cursul acestui sezon. Managerul spaniol are o clauza secreta in contractul prelungit in mai 2018 pana in anul 2021, valabila daca nu se indeplinesc anumite conditii la campioana Angliei. Pep n-a ramas cinci stagiuni la niciun…

- Manchester City a pierdut meciul cu Manchester United, scor 1-2. Pep Guardiola a admis superioritatea rivalilor, care au lovit eficient pe contraatac: „Nu conteaza daca suntem la 5, 10, 14 sau 25 de puncte de lider, trebuie sa continuam sa credem pana la capat”. City nu a pierdut sambata acasa doar…