Stiri pe aceeasi tema

- Amanarea meciurilor este o solutie mai buna decat disputarea lor fara spectatori, a estimat Pep Guardiola, antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, citat de BBC in conditiile in care numeroase sporturi au fost afectate de epidemia de coronavirus. Dupa ce a vazut ca meciuri din multe campionate…

- Antrenorul spaniol Pep Guardiola a dat asigurari, miercuri, ca va ramane "suta la suta" la clubul englez de fotbal Manchester City, in ciuda excluderii din cupele europene pentru doua sezoane din cauza incalcarii fair play-ului financiar al UEFA, informeaza AFP. "Daca nu voi fi concediat, voi ramane…

- Pep Guardiola, in varsta de 49 de ani, ar putea ajunge in Italia, la Juventus. Patronul torinezilor, Andrea Agnelli, crede ca spaniolul poate sa reinstaureze domnia „alb-negrilor” și vrea sa-i faca o propunere atractiva, scrie Digisport.ro .

- Pep Guardiola, managerul lui Manchester City le cere englezilor sa inchida Cupa Ligii: „Le cerem prea mult jucatorilor. Nu sunt surprins ca ei se rup”. Accidentarile lui Harry Kane (Tottenham, 3 luni pe tușa) și Marcus Rashford (Manchester United, minimim 6 saptamani) l-au alarmat pe Pep Guardiola,…

- Universitatea Craiova a anunțat, sâmbata, ca a ajuns la un acord cu antrenorul Victor Pițurca pentru rezilierea contractului. Gruparea olteana a precizat ca Pițurca a fost cel care a cerut încheierea colaborarii, pe motiv ca "dorința sa de a câștiga campionatul nu a fost susținuta…

- Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, are numai cuvinte de lauda la adresa tehnicianului roman, Mircea Lucescu. Cei doi s-au duelat de mai multe ori, in perioada cand Guardiola era pe banca Barcelonei, iar Lucescu o pregatea pe Șahtior.Citește și: Marcel Vela a EXPLODAT, in plina…

- Tehnicianul echipei Leicester, Brendan Rodgers, este primul pe lista cu antrenori care l-ar putea inlocui pe spaniolul Pep Guardiola pe banca gruparii Manchester City, in cazul in care ibericul ar decide sa plece la finalul sezonului.Jurnaliștii de la The Sun, citați de sport.es, noteaza ca…

- Odata cu seara de miercuri s-au aflat echipele calificate in urmatoarea faza a competitiei de Champions League, mai precis optimile de finala. Anglia, Franta, Germania, Italia si Spania sunt cele cinci tari, care au reprezentante in runda viitoare.