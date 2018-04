Pentru tine, Didi Prodan, pentru tine!

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Sunteti usor confuz, iar la locul de munca aveti tendinta sa va miscati mai incet. Evitati discutiile in contradictoriu cu sefii si colegii si straduiti-va sa recuperati intarzierile. Va recapatati buna dispozitie intr-o vizita la prieteni. TAUR Plecati intr-o calatorie in interes profesional,…

- Miercuri este zi de doliu național in Rusia, in memoria incendiului care a devastat, duminica, un centru comercial din orașul siberian Kemerovo. 64 de persoane, majoritatea copii, au pierit in dezastru, potrivit bilanțului oficial. Ancheta a scos la iveala grave nereguli ...

- Locatarii unui bloc din zona centrala a Capitalei au chemat de urgenta cadrele medicale in ajutorul unei femei care a cazut in gol cu liftul. Incidentul a avut loc marti dimineata, in jurul orei 10. Femeia care urcase in respectivul ascensor avea 50 de ani, iar in urma accidentului a fost gasita de…

- Pilotul german Sebastian Vettel a castigat Marele Premiu al Australiei, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Neamtul de la Scuderia Ferrari l-a devansat cu 5 secunde pe Lewis Hamilton (Mercedes), detinatorul titlului mondial, in timp ce ultima treapta a podiumului a fost ocupata de finlandezul…

- Sigur ca si Lupescu a gresit. Nimeni nu-i perfect, nici macar eu! Acum ar trebui sa colorez textul cu maimuta aia galbena care se hlizeste pe internet si se cheama emotimuci. Da, Lupescu a gresit cand l-a primit pe Burleanu la resedinta din Elvetia. Eu chiar l-as acuza pe Lupescu pentru delict de incredere.…

- Potrivit ProSport (un articol foarte bine documentat, scris de Matei Udrea, cu documente, cifre, tot, tot), “FRF a cheltuit cinci milioane de euro in 2016, desi anul s-a incheiat cu deficit urias. Venitul mediu – mai mare decat la BNR! Ce cheltuieli cu personalul au fost in 2015 si cat a crescut suma…

- Echidistanta in presa reprezinta un simptom al ipocriziei si un efect secundar al prostiei de cursa lunga. Omul e facut din carne, sange si preferinte. Nu-i kilometraj sau termometru. In fotbal, echidistanta inseamna sa iei toporul in mana dreapta ca sa te scarpini in urechea stanga si pe urma sa crezi…

- Presedintele FRF a insailat o scrisorica bombastica, adresata votantilor din Adunarea Generala, avand titlul grandilocvent “Va cer eu scuze!” Aaaah, Valeria Seciu! Domnul Burleanu poate sa-i ceara voie lui Vasile Dancu Somnifer, ca sa scrie mai prost ca pesedistul tehnocrat, dar scuzele nu se cer. Scuzele…