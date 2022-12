Pentru sărbători vom importa 500.000 de brazi și 200.000 tone de șampanie In perioada sarbatorilor de iarna de anul acesta cantitatea de marfuri importate va crește cu 20% comparativ cu alte perioade, principalele produse aduse in Romania fiind brazii, hainele, dulciurile și decorațiunile specifice de Craciun. Astfel, in țara intra 50.000 de tone de marfuri pe saptamana pentru retailul tradițional sau online, arata datele DSV Road, una dintre cele mai mari companii de servicii de transport din Romania și Europa. In perioada noiembrie-decembrie, camioanele DSV Road aduc in țara peste 500.000 brazi, in ghiveci sau in plasa, 50.000 kg de globuri, 70.000 kg de instalații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Ministerului ucrainean de Externe, Oleg Nikolenko, a declarat ca ambasada sa din Grecia a primit un "pachet insangerat" anonim. Poliția greaca a deschis o ancheta dupa ce pachetul a ajuns la ambasada ucraineana din Atena, a precizat Nikolenko intr-o declarație publica postata…

- Unul dintre avantajele aderarii este reducerea timpilor petrecuți de TIR-uri in vamile din vestul Romaniei, in contextul in care 90% din exporturile țarii sunt pe relația cu Uniunea Europeana. In contexul blocarii aderarii Romaniei in Spațiul Schengen, industria de transport de marfuri pierde o serie…

- Parchetul European, in cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, a desfașurat, marți, masuri de investigare simultane, inclusiv peste 200 de percheziții, in legatura cu o schema complexa de frauda in materie de TVA bazata pe vanzarea de bunuri electronice populare. Aceasta…

- Un studiu realizat de compania Goodyear arata ca romanii sunt cei mai pregatiti soferi din Europa pentru condusul pe timp de iarna. Acest studiu a vizat atitudinile, dar si obiceiurile soferilor din Europa fata de condusul in sezonul rece si a inclus 4000 de conducatori auto din opt tari. Astfel, conform…

- Directorul executiv al Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, spune ca ar trebui sa se faca pregatiri pentru iarna 2023-2024, estimand ca va fi mai grea din punctul de vedere al prețurilor la gaze fața de sezonul rece care va incepe in curand, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres…

- Brandul romanesc 5 to go inregistreaza a doua cea mai spectaculoasa creștere din Europa in numar absolut de locații deschise, cu 107 cafenele noi intr-un an, o creștere de 44.6% fața de anul anterior, cand se clasa pe locul 12. Aceasta evoluție se reflecta in deținerea unei cote de piața de 48.7% pe…

- Lotul de gimnastica „Olimpic Argeș Gym” al Centrului Cultural Pitești va participa la Turneul Internațional ,,IAȘI TROPHY”2022, in perioada 7-9 octombrie 2022. Lotul piteștean va fi compus din 10 gimnaste. La aceasta competiție internaționala participa cele mai bune gimnaste, la individual și ansamblu,…

- Reactiile au fost amestecate luni in Europa, a doua zi dupa victoria partidului post-fascist condus de Giorgia Meloni la alegerile legislative italiene, Polonia si Ungaria afisandu-si sustinerea, in timp ce Franta, Germania si Spania au ramas in garda, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…