Primavara vine cu o mulțime de motive de bucurie, inclusiv prilejul de sarbatorire a Paștelui. Cu toate acestea, medicii pediatri de la Clinica Speranța atrag atenția sa nu lasam garda jos și sa fim precauți in aceasta perioada. Primavara ramane, de asemenea, un sezon in care condițiile climatice predispun la raspandirea mai ușoara a virusurilor. Așadar, trebuie sa fim atenți la riscul de viroze și enteroviroze. In plus, este important sa fim atenți și la regimul alimentar al copiilor, pentru a evita tulburarile digestive care ne pot strica aceste sarbatori pascale. Respectarea regulilor de prevenție…