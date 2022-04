Pentru prima dată în 19 ani, Japonia a numit Kurilele de Sud „ocupate ilegal de Rusia” Ministerul nipon al Afacerilor Externe a prezentat, in ședința din 22 aprilie a Cabinetului de la Tokyo, cartea diplomatica (diplomatic bluebook) pentru anul 2022, in care condamna invazia militara a Ucrainei de catre Rusia și avertizeaza Moscova ca va plati un preț mare, prin intermediul sancțiunilor. Referindu-se tot la Rusia, in document se precizeaza clar, pentru prima data in 19 ani, ca Teritoriile de Nord [partea sudica a arhipelagului Kurile] sunt „ocupate ilegal de Rusia”. Cartea albastra diplomatica este un document care rezuma politicile diplomației japoneze, fiind publicat in fiecare… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

