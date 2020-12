Stiri pe aceeasi tema

- ZED are și se lauda cu multele sale ”caruțe” de bani, dar asta nu il impinge sa le dea și oamenilor strazii. ”Regele șoselelor” a fost surprins de paparazzii SpyNews.ro pe ”picior greșit”, dupa ce s-a relaxat, bineințeles, pe lux și opulența, așa cum ii place lui.

- Atunci cand vine vorba de ajutor, George Piștereanu știe imediat sa-l cearta. Vorba ca ”prietenul la nevoie se cunoaște” este valabila și pentru el, iar paparazzii Spynews.ro au surprins tot!

- Nelu Bud este un cunoscut afacerist din București, insa nici strain bisericilor nu este. Fostul soț al cantareței Corina Bud pare sa iși tragp succesul și pace ainterioara din rugaciuni și ajutor Divin, iar paprazzi Spynews.ro au imagine care demonstreaza acest lucru.

- Tristan Tate are lumea la picioare, iar fetele abia daca-l lasa in pace, mereu fiind in prejma lui, insa iata ca milionarul a uitat de tot. Atat de iubita, cat și de regulile de circulație. Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro

- Potrivit unui vers celebru, cu mici adaptari, nu doar baieții, ci și milionarii „plang” cateodata. Dan Șucu a demonstrat ca nu știe sa piarda nici macar in fața celor mai buni prieteni. Așadar, afaceristul a fost vazut in timp ce se oftica mai rau decat un copil de fiecare data cand reușește sa o „dea…

- Pentru Victor Becali, bolizii scumpi, luxul și opulența sunt de domeniul trecutului. Afaceristul a lasat mașinile de zeci de mii de euro pentru o plimbare cu bicicleta in oraș! Cum a fost surprins in plina zi de paparazzii Spynews.ro!

- Viorel Hrebenciuc nu duce lipsa unei vieți bune, chiar daca e pandemie. Fostul politician a fost surprins de paparazzi Spynews.ro in timp ce se delecta cu un trabuc ce parea costisitor, dar și cu domnița blonda și misteriosa care i s-a alaturat la masa. Cine sa fie oare?