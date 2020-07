Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de persoane diagnosticate cu COVID 19, care sunt asimptomatice sau prezinta simptomatologie usoara, sunt izolate la domiciliu, deoarece, in acest moment, toate paturile din spitalele destinate internarii acestei categorii de pacienti sunt ocupate, informeaza, marti, Prefectura Buzau.Potrivit…

- O femeie, de 65 de ani, din Gorj, a decedat din cauza coronavirusului. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate și 24 de cazuri noi de coronavirus, in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: nu mai exista persoane in carantina instituționalizata;585 persoane…

- Alte 25 de persoane infectate cu Covid 19 au fost raportate astazi de Direcția de Sanatate Publica Buzau. Astfel, numarul total al buzoienilor infectați de la inceputul pandemiei și pana in prezent a ajuns la 1066. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 12 și 73 de ani și au fost internați…

- Direcția pentru Sanatate Publica transmite ca astazi, 12 iulie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: „numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 794;numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 525;numarul total de decese Covid-19…

- Astazi, 8 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau raportata de Direcția de Sanatate Publica se prezinta astfel: 684 persoane au fost confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei (2 cazuri au fost testate și confirmate pe raza altor județe și au fost alocate județului…

- Asazi Buzaul a ajuns la cifra de 533 de persoane infectate cu Covid 19, transmit oficialii. Direcția de Sanatate Publica transmite ca a„tazi, 29 iunie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: 15 persoane se afla in carantina instituționalizata. și 801 persoane sunt…

- Situația epidemiologica la nivelul județului Buzau, potrivit informațiilor prezentate de Direcția de Sanatate Publica Prefecturii Buzau se prezinta astfel:16 persoane se afla in carantina instituționalizata, iar 1108 persoane sunt izolate la domiciliu. In județul Buzau, de la inceputul pandemiei și…

- BULETIN DE PRESA din data de 20.05.2020 Polițiștii continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte structuri cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. Ieri, 19 mai a.c., 281 de polițiști din cadrul Inspectoratului de…