Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de lucru formata de Pentagon va investiga OZN-urile care au fost observate de avioanele forțelor armate ale Statelor Unite, potrivit declarațiilor a doi oficiali citați de CNN, relateaza Hotnews.Echipa va fisupervizata de secretarul adjunct al Apararii, David Norquist, iar membriiacesteia vor…

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, a stabilit o politica prin care interzice de facto arborarea drapelului Confederatiei sudiste din Razboiul de Secesiune în toate bazele militare ale SUA din lume. Practic, el a autorizat doar anumite drapele, care promoveaza unitatea, potrivit Agerpres.…

- Raed Arafat a explicat, duminica seara, la Antena 3, cateva dintre notiunile care sunt prevazute in legea carantinei si izolarii, aflata in procedura parlamentara. Citeste si: Raed Arafat: Nu este momentul pentru MASURI DE RELAXARE "Ce inseamna carantinarea bunului? Poate sa dureze si doua…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri o consolidare a cooperarii in domeniul apararii cu Cipru, in timp ce relatiile dintre Statele Unite si Turcia, care ocupa nordul acestei insule mediteraneene, sunt tensionate, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Pentru prima data, Departamentul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri o consolidare a cooperarii in domeniul apararii cu Cipru, in timp ce relatiile dintre Statele Unite si Turcia, care ocupa nordul acestei insule mediteraneene, sunt tensionate, relateaza AFP. "Pentru prima data, Departamentul de Stat intentioneaza…

- „Aceasta problema a lipsit atenția din partea liderilor superiori”, spune Comitetul de Informații din Senat, care a votat, in aceasta sapramana, pentru a solicita agențiilor de informații din SUA și Departamentul Apararii sa compuna o analiza publica detaliata a tuturor datelor colectate despre „fenomenul…

- Pentru a patra oara in sase luni, US Navy are un nou sef, Kenneth Braithwaite, un sustinator fervent al presedintelui Donald Trump care are ca misiune sa restabileasca moralul in randul militarilor unei forte navale descurajate si lovite de COVID-19, relateaza AFP. Numirea lui Braithwaite, in varsta…

- Senatorul republican de Florida, Marco Rubio, va conduce interimar Comisia pentru serviciile de informatii a Senatului american, unul din rolurile cele mai influente de pe scena politica de la Washington, in care a fost numit de liderul majoritatii, Mitch McConnell, in urma demisiei lui Richard Burr…