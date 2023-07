Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a fost cea mai mare cladire de birouri din lume timp de 80 de ani. Dar acum este detronat. O noua cladire tocmai a preluat titlul, relateaza CNN. Orasul belgian Anvers (Antwerp) este cunoscut in general ca fiind centrul mondial al comertului cu diamante, in conditiile in care cea mai mare…

- Accident fatal, in orașul Tiraspol. Un biciclist in varsta de 39 de ani a decedat dupa ce o mașina a dat peste el. Tragedia rutiera s-a produs in amiaza zilei de 11 iulie, in apropiere de Centrul clinic de asistența ambulatorie din Tiraspol. Potrivit milițienilor din regiune, la volanul automobilului…

- A trecut mai bine de un an de cand Media Calarași a adus in atenția opiniei publice gravele nereguli de la Complexul de Agrement Dumbrava – Gradina ZOO din municipiul Calarași. De atunci și pana in prezent, nimeni nu a fost tras la raspundere pentru aceste nereguli. Printre numeroasele articole publicate…

- Recep Tayyip Erdogan, candidat din partea Alianței Populare, are 49,4%, in timp ce candidatul opoziției unite (Alianța Naționala), Kemal Kilicdaroglu, are un procent de 45%. Al treilea candidat Sinan Ogan 5,2. In Turcia a fost o mobilizare fara precedent la vot de aproape 90%, in special in marile orașe.…

- Noi imagini surpinse din drona cu orașul ras de pe fața pamantului de ruși, in estul Ucrainei. In Mariinka, unde inaintea razboiului traiau peste 10.000 de oameni, toate cladirile sunt acum doar un morman de moloz.

- Radu Golban, impreuna cu invitata sa de top, profesor doctor Etheresia Pretorius, va dezvaluie tot ce se știe in momentul de fața despre boala long Covid, despre implicațiile acesteia , dar și motivele pentru care nu se poate garanta o recuperare completa dupa infectarea cu SARS COV 2. Etheresia Pretorius…

- Harry Belafonte, un cantaret, compozitor si actor revolutionar care si-a inceput cariera de divertisment cu hitul anilor 1950 „Day O" („Banana Boat"), inainte de a se indrepta catre activismul politic, a murit marti, la varsta de 96 de ani, a scris New York Times, potrivit Reuters. Belafonte este…