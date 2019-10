Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a dezvaluit miercuri mai multe detalii despre operatiunea de la sfarsitul saptamanii trecute in care a murit liderul gruparii jihadiste Stat Islamic Abu Bakr al-Baghdadi, inclusiv o inregistrare video declasificata in care se poate vedea intrarea trupelor speciale americane in incinta…

- Este doliu in randurile luptatorilor de la trupele speciale ale Poliției Romane. Un luptator din cadrul IPJ Alba a murit, la un spital din Cluj, dupa ce i s-a facut subit rau și a mers pe picioarele lui la spitalul din Alba, de unde a fost transferat in Cluj, in speranța ca va fi salvat. Medicii…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti ca 'principalul' succesor al liderului gruparii jihadiste Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, ucis in weekend intr-un raid al fortelor americane, a fost de asemenea 'eliminat', informeaza AFP.'Tocmai a venit confirmarea ca inlocuitorul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti ca 'principalul' succesor al liderului gruparii jihadiste Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, ucis in weekend intr-un raid al fortelor americane, a fost de asemenea 'eliminat', informeaza AFP. 'Tocmai a venit confirmarea…

- Liderul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a fost vizat de o operatiune militara in Siria si ar fi fost ucis, au relatat sambata media americane, cu cateva ore inainte de un anunt "f...

- Pentagonul analizeaza pastrarea unor trupe americane in apropierea exploatarilor petroliere din nord-estul Siriei, alaturi de Fortele Democrate Siriene (SDF), pentru a impiedica accesul militantilor organizatiei Stat Islamic la petrol, a declarat luni secretarul pentru Aparare Mark Esper, transmite…

- Trupe americane s-au aflat vineri sub tirul armatei turce in apropierea orasului Kobane din nordul Siriei, potrivit Agerpres, in condițiile in care SUA si Turcia sunt aliati in NATO. Pentagonul nu exclude o actiune premeditata a armatei turce.Pentagonul a confirmat vineri ca trupele americane…

- Trupele americane staționate in Siria se retrag din zona frontierei cu Turcia. Lasa terenul liber pentru operațiunea militara pe care Ankara anunța ca o va incepe și in care Washingtonul nu vrea sa fie implicat.