- Avionul prabusit luni in Afganistan era un avion militar american de mici dimensiuni, au declarat demnitari din SUA, sub acoperirea anonimatului, pentru Reuters.Sursele respective au indicat ca deocamdata nu exista dovezi ca aparatul de zbor a fost doborat de inamici, informeaza agerpres.ro.…

- Statele Unite ale Americii vor intensifica eforturile pentru dezvoltarea de rachete hipersonice, a declarat vineri Mark Esper, secretarul american al Apararii, in contextul in care Rusia a fabricat deja armament de acest tip, anunța MEDIAFAX."Departamentul american al Apararii aproape ca a…

- Un vehicul militar american a fost lovit sambata de un dispozitiv exploziv improvizat in Afganistan, a comunicat misiunea NATO ''Resolute Support'', fara a preciza daca exista victime, transmite agerpres.ro.

- Generalul Qasem Soleimani, un important comandant militar, a fost ucis "intr-o actiune defensiva decisiva menita sa protejeze personalul american din strainatate" si sa descurajeze viitoare atacuri, a confirmat Pentagonul. Presedintele american Donald Trump a ordonat lovituri aeriene la Aeroportul International…

- SUA au in vedere reducerea considerabila a prezenței militare in Africa de Vest și chiar retragerea completa a trupelor angajate in lupta antiterorista. Statele Unite ar dori sa se concentreze pe cele doua prioritați, China și Rusia, scrie, citand responsabili americani, cotidianul New York Times ,…

- Ramasite umane au fost gasite pe mare, in largul varfului de sud al continentului american, la locul ”disparitiei” unui avion militar chilian, de negasit de doua zile, la bordul caruia se aflau 38 de persoane, a anuntat un oficial regional, relateaza AFP.

- Secretarul american Apararii, Mark Esper, l-a demis duminica pe seful Marinei, Richard Spencer în legatura cu tratarea cazului unui militar de elia, care a fost condamnat pentru o conduita incorecta pe câmpul de lupta în Irak, iar ulterior a fost gratiat de președintele Donald Trump.…

- Ucraina si-a exprimat ingrijoarea inca de la 25 iulie - ziua controversatei convorbiri la telefon a lui Donald Trump cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski - cu privire la soarta unui ajutor american care a fost blocat de Casa Alba, afirma Pentagonul, relateaza AFP, potrivit News.ro.Insarcinata…