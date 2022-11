China ar comite o ‘eroare strategica’ daca ar ataca Taiwanul, similara celei comise de Rusia in Ucraina, a avertizat miercuri ofiterul cu cel mai mare grad de la Pentagon, generalul Mark Milley, citat de France Presse. ‘Cred ca ar fi imprudent. Ar fi o eroare politica, o eroare geopolitica, o eroare strategica, similara erorii strategice comise de (presedintele rus Vladimir) Putin in Ucraina’, a afirmat seful statelor majore reunite ale armatei americane, raspunzand la o intrebare in cadrul unei conferinta de presa. Insula si partea continentala sunt guvernate separat din 1949, dar regimul comunist…