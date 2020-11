Pensiuni în flăcări la Moeciu Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dupa-amiaza in localitatea Moeciu de Sus din județul Brașov. Focul a pornit de la o pensiune și s-a extins la alte doua pensiuni. Pompierii militari intervin cu cinci autospeciale. Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

- Trei pensiuni din localitatea Moieciu de Sus, judetul Brasov, au fost cuprinse de flacari, sambata seara, iar intervenția pompierilor in cazul acestui incendiu se dovedește a fi foarte dificila. Persoanele care se aflau cazate in pensiunile respective s-au autoevacuat. Una dintre ele a suferit un atac…

- Incendiul, a carui cauza nu se cunoaste, deocamdata, a izbucnit la o cabana si s-a extins cu rapiditate la alte doua invecinate cu aceasta. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila, afirma ca toate persoanele care se aflau in cele trei imobile s-au autoevacuat, iar primele date de la fata locului…

- Trei imobile din localitatea Moeciu de Sus din judetul Brasov, au fost cuprinse de flacari, sambata seara, persoanele care se aflau in cele trei locuinte autoevacuandu-se. Primele date arata ca nimeni nu a fost ranit, insa o persoana a avut nevie de ingrijiri medicale dupa ce a suferit un atac de panica.

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-o pensiune unde erau cazate persoane, in stațiunea Moieciu de Sus, județul Brașov. Flacarile s-au extins la alte doua imobile din apropiere. Pompierii acționeaz

- Mai multe case din Moeciu de Sus, județul Brașov, au fost cuprinse de flacari, sambata. Din fericire nimeni nu a fost ranit, insa pagubele materiale sunt insemnate, transmit reprezentanții ISU Brașov.Alarma a fost data, simbata, in jurul pranzului in Moeciu de Sus, județul Brașov. Din primele date,…

