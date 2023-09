Pensiune cuprinsă de flăcări, în Harghita. Risc de extindere la pădurea din apropiere O pensiune a fost cuprinsa de flacari, vineri noaptea, in orașul Borsec din județul Harghita. Incendiul este puternic, manifestandu-se violent și existand riscul extinderii la padurea din apropiere. O pensiune din Harghita a fost cuprinsa de flacari Un apel la 112 anunța, in cursul nopții de vineri, ca un incendiu violent a izbucnit la pensiunea aflata in stațiunea Borsec. Nu se știe daca se aflau turiști in unitatea de cazare. O persoana avut nevoie de ingrjiri medicale, insa a refuzat transportul la spital, conform ISU. Flacarile sunt uriașe și se intind pe o suprafața de circa 400 de mp. Reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

