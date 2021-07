Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 30 iunie - Sputnik. In perioada de arșița, strazile din Chișinau vor fi stropite. Anunțul a fost facut de primarul Capitalei, Ion Ceban. ”Este o practica buna și in alte orașe mari pe care vrem sa o aplicam și la noi. Pentru a preveni apariția denivelarilor pe strazile magistrale din…

- Ieri dupa amiaza pototpul s a napustit, parca, asupra municipiului Medgidia.Strazile s au inundat, apa a umplut magazinele, curtile, si beciurile imobilelor care s au aflat in calea apelor pe timp de Cod Portocaliu.Si la toate astea un accident mai lipsea.Si a fost. Asa se face ca, in jurul orelor 23.00,…

- O ploaie torentiala a inundat o parte a orasului Galati. Pentru ca sistemul de canalizare a cedat, in unele locuri apa avea o adancime si de un metru. Strazile si gospodariile s-au umplut de apa, spre disperarea oamenilor.

- Bucureștiul este sub cod portocaliu de averse, iar autoritațile au decis sa emita și un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT. Strazile din toata capitala sunt impracticabile, cele mai multe probleme fiind in stațiile mijloacelor de transport in comun. .

- In Cameron Airpark Estates, un cartier rezidențial din California, majoritatea caselor au hangare concepute special pentru piloții și pasionații de aviație rezidenți care vor sa-și parcheze avioanele acasa. Strazile din suburbie sunt foarte largi, asta pentru a permite circulația simultana a avioanelor…

- Bucureștenii se vor bucura de plimbari liniștite pe strazile din Capitala. Circulația va fi restricționata in zilele de weekend in intervalul 11.00-12.00. Strazile pentru circulația rutiera se vor transforma in alei pietonale.

- Procurorii DIICOT din Slobozia au sesizat Tribunalul Ialomița cu acordul de recunoaștere a vinovației in cazul unui tanar din oraș anchetat pentru «trafic de droguri». De profesie informatician, acesta a fost acuzat de «trafic și deținere de droguri de risc». Vindea droguri pe strazile Sloboziei Tanarul…

- Nicusor Dan a declarat, intrebat vineri despre faptul ca multi soferi se plang de gropile de pe strazile din Bucuresti, ca „probabil ca in cursul saptamanii viitoare, mici interventii au facut si cei de la Administratia Strazilor”. Primarul general al Capitalei a precizat ca este vorba despre mici…