Pensionarii și șomerii sponsorizează candidatul Partidului Șor la alegerile bașcanului Candidatul la funcția de guvernator al Gagauziei din partea Partidului Șor, Evghenia Guțul, a prezentat raportul financiar pentru prima saptamina de campanie electorala. Potrivit documentului, principalii "sponsori" ai campaniei sale sint membrii Parlamentului și primarii membri de partid, care au donat intre 20 și 40 de mii de lei. Iar pensionarii și șomerii au donat candidatului 120 de mii de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia electorala de la Comrat a aprobat formatul si continutul buletinelor de vot pentru alegerile guvernatorului (bașcanului). La alegerile guvernatorului regiunii, buletinul de vot va fi verde deschis. Se cunoaște și numarul exact al alegatorilor din Gagauzia. Astfel de informații au oferit Comitetului…

- Opt candidați s-au inscris in cursa pentru funcția de bașcan al Regiunii Autonome Gagauze. Pentru fotoliul de bașcan vor concura candidata Partidului Șor, Evghenia Guțul, candidatul independent Serghei Cimpoieș, deputatul Adunarii Populare a Gagauziei, Nicoale Dudoglo, candidatul independent, Grigorii…

- Trei candidați s-au inscris pina acum in cursa electorala pentru funcția de Bașcan al Gagauziei la alegerile din 30 aprilie, iar alte persoane și-au exprimat public intenția de a candida. Experții din regiune nu exclud invalidarea scrutinului din cauza prezenței reduse. Printre cei inscriși in cursa…

- Primul președinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, a votat la alegerile anticipate din Kazahstan. El și-a exprimat votul la secția de votare nr. 393 din Astana, a informat presa kazaha. Duminica, 19 martie, in Kazahstan au loc alegerile generale ale deputaților in Majilis (camera inferioara)…

- Comisia Electorala Centrala a Gagauziei a anunțat ca a inregistrat, pe 7 martie, primii doi candidați in cursa pentru alegerile bașcanului. Alegerile se vor desfașura pe 30 aprilie curent, scrie gagauzinfo.md

- La 2 martie, Comisia Electorala Centrala a Gagauziei a inregistrat inca doua cereri din partea candidaților la funcția de bașcan al Gagauziei – din partea Mihail Formuzal și Dmitri Croitor. Potențialii candidați au primit listele pentru semnaturi. Dupa cum s-a relatat anterior, in prima zi de campanie,…

- Vadim Ceban, Președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz SA, a declarat ca nu intenționeaza sa-și propuna candidatura pentru viitoarele alegeri ale bașcanului Gagauziei. El a facut aceste precizari in legatura cu apariția a numeroase zvonuri și speculații in aceasta privința. "Din cauza…

- Alegerile locale din acest an nu vor fi anulate și vor avea loc in aceasta toamna. Anunțul a fost facut in aceasta seara de catre președintele Parlamentului, Igor Grosu, noteaza realitatea. „Vin sa ii liniștesc pe cei care se gindesc cumva sa caute cumva un motiv ca alegerile din aprilie sa le mute…