Stiri pe aceeasi tema

- Epopeea juridica a Spitalului Municipal nu s-a sfarșit. Dupa ani in care cadrul juridic a fost prea incalcit pentru a se putea da in funcțiune spitalul construit de municipalitatea bacauana, s-a decis anularea Hotararii de Guvern prin care acesta era inființat, pentru a se permite integrarea sa cu Spitalul…

- Joi, 24 martie 2022, in jurul orei 19:00 un puternic incendiu de vegetație a pornit pe un deal dintre localitațile Darmanești și Dofteana. La fata locului s-au deplasat autospeciale din partea SVSU Dofteana, Detașamentul de Pompieri Onești și Garda de Intervenție Comanești. Comuna Dofteana a publicat imediat o postare ,,Chiar daca in aceasta…

- Vineri,18 Martie 15:00 Roșu aprins (dub) 3D – Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 15:30 Clifford: Marele caine roșu (dub) – Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 16:00 Roșu aprins (dub) 3D – Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 16:30…

- Seria documentarelor de arta revine la Happy Cinema din 25 martie. Salvador Dali. Anii de inceput, Peggy Guggenheim: Dependenta de arta și Maverick Modigliani sunt titlurile care vor rula la Happy Cinema București și Bacau. Salvador Dali. Anii de inceput acopera perioada de la nașterea lui Dali pana…

- Etapa a 13-a a Ligii a IV-a nu a purtat ghinion fruntașelor celor doua serii. Dimpotriva, ele s-au impus la scoruri concludente, consolidandu-și pozițiile in clasament. In Seria 1, lidera, Unirea Bacau, a trecut cu 5-0 de ACS Gauss, in timp ce in seria rezervata echipelor de pe Valea Trotușului, primele…

- In cei doi ani ai pandemie de Covid 19 prin care am trecut, instituțiile aflate sub cel mai mare risc de infectare cu noul virus au fost centrele rezidențiale pentru ingrijirea seniorilor. Chiar din primul an al epidemiei extinse, mortalitatea provocata de Covid 19 reprezenta 7% din totalul de la nivel…

- Cand John Dewey mi-a spus ca ,,educația nu este pregatirea pentru viața, educația este viața insași”, am avut sentimentul ca aceste vorbe pot inlocui toate capitolele din pedagogia lumii care-mi vorbesc despre importanța Educației, Invațamantului. Natura ne aseamana, educația ne deosebește. Privind…

- Pantalonii sport, cunoscuți și drept joggeri, sunt inca una dintre cele mai versatile piese vestimentare pe care le putem gasi in fundul dulapului. Nu se mai folosesc doar in sport, ci au devenit o ținuta care, combinata cu alte haine, poate arata stilat. Așadar, confortul nu este in contradicție cu…