- Accident mortal la Lerești Un barbat de 65 de ani, din Campulung, care conducea un autoturism, pe DJ 734, pe raza localitații Lerești, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a parasit partea carosabila și a intrat intr-un cap de pod.…

- De azi, autobuzele Publitrans circula și in Oarja Operatorul regional PUBLITRANS 2000 S.A și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Pitești asigura de azi serviciile de transport la Oarja. Noul traseu va fi asigurat prin Linia 17 si va fi urmatorul: plecare punct de imbarcare…

- Tanar injunghiat de un necunoscut In ziua de 13 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați prin Serviciul Unic Apeluri de Urgența 112 cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in zona garii din localitatea Calinești, un tanar ar fi fost agresat și ințepat cu…

- Parcul fotovoltaic de la Albeștii de Argeș este funcțional Una dintre investițiile de anvergura derulate de catre administrația locala din Albeștii de Argeș, și unica printre inițiativele publice, este parcul fotovoltaic. Așa cum a declarat in nenumarate randuri primarul Gabriel Popa, rolul acestuia…

- Catalin Gherzan: Unde educație nu e nici la un viitor mai bun sa nu visați! Gherzan Catalin afirma ca este necesar sa ne aplecam mai atent asupra problemelor din educație pe care Romania le are in continuare, in ciuda promisiunilor mari facute de catre politicieni. Liderul PUSL Argeș face un apel la…

- Peste doua saptamani va avea loc campania de colectare a deșeurilor voluminoase și DEEE are loc in Pitești! Reamintim piteștenilor ca vineri, 16 decembrie, va avea loc ultima campanie speciala de colectare a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), pe anul…

- Președintele USL Argeș, Catalin Gherzan transmite urmatorul mesaj cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei: „Dragi locuitori ai județului Argeș, munca, cinstea și onoarea au caracterizat dintotdeauna poporul roman. Romania…mulți ani mai buni! Dragi romani…sa avem viața și viitorul, așa cum ni le dorim! …

- Dupa 15 ani, Filarmonica Pitești va avea un nou pian de concert! Gabriel Nița, managerul Filarmonicii Pitești, a semnat contractul pentru achiziția pianului YAMAHA C7X SERIES, pretul fiind de 255.246,12 lei, inclusiv TVA. Banii vin din fondurile de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației.…