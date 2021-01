Curtea Constituționala a decis ca legea de majorare a pensiilor cu 40%, așa cum a dat legea PSD in legislatura trecuta, este conforma cu Constituția. Insa decizia CC nu inseamna ca pensiile vor fi majorate cu 40% prea curand. In fapt, legea se va intoarce acum la președintele Klaus Iohannis, care o poate promulga sau o poate retrimite in Parlament. Ceea ce inseamna ca legea va ajunge din nou in Parlament, unde majoritatea nu mai aparține PSD. Coaliția de guvernare PNL – USR Plus – UDMR, actuala majoritate Parlamentara, susține guvernul Cițu și deciziile acestuia, ceea ce inseamna ca va modifica…