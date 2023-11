Proiectul privind noua lege a pensiilor, aprobat de Guvern! Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de joi, 9 noiembrie, proiectul de lege privind sistemul public de pensii. Pensiile celor peste 4,7 milioane de beneficiari vor fi recalculate dupa noua formula. „Noua lege vine sa corecteze inechitațile dintre cei care au muncit la fel dar au ieșit la pensie in ani diferiți, dintre barbați și femei, intre cei care incaseaza indemnizația minima sociala” anunta Ministerul Muncii. Eliminarea plafonului de 9,4% din PIB, care ingheța pensiile romanilor pana in 2070, este in mod direct legata de adoptare…