Anunț important pentru beneficiarii de pensie! Se schimba varsta de pensionare pentru femei. Iata detalii din cadrul deciziei oficiale a autoritaților! Document Curtea Constituționala. Pensii 2021: se schimba varsta de pensionare pentru femei Noi schimbari in privința pensionarii la femei! Mai exact, femeile care au un statut de funcționar public trebuie sa munceasca peste limita […] The post Pensii 2021. Varsta de pensionare se schimba pentru femei. Decizia e oficiala appeared first on IMPACT .