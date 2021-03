Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 50 de deținuți cu COVID-19 primesc tratament in penitenciarele spital Jilava și Constanța – Poarta Alba, potrivit unui comunicat de presa al Administrației Naționale a Penitenciarelor...

- Peste 5.000 de persoane din penitenciare au votat, duminica, Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) anunțand ca procesul de votare s-a finalizat. „Ca urmare a dispunerii tuturor masurilor organizatorice necesare pentru asigurarea desfasurarii in condiții optime a procesului de vot in cadrul…