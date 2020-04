Stiri pe aceeasi tema

- Sectia Anestezie si Terapie Intensiva din cadrul Penitenciarului-Spital Bucuresti-Rahova a fost operationalizata pentru gestionarea unor eventuale cazuri medii sau severe de imbolnaviri COVID-19 in randul detinutilor, a anunțat, azi, Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). Sectia ATI are in…

- Mai multi angajati din penitenciarele din Romania au fost confirmati cu COVID-19, insa in randul detinutilor nu a fost inregistrat niciun caz. In acest context, Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca exista 16 paturi de ATI, la Penitenciarul-Spital Rahova, pentru tratarea eventualelor cazuri…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) informeaza sambata ca, pana la acest moment, in sistemul penitenciar nu se inregistreaza cazuri de imbolnaviri cu virusul SARS-CoV-2 in randul persoanelor private de libertate. Potrivit datelor ANP, la aceasta data se afla in sistemul penitenciar din…

