​Pemanentizarea eșalonării simplificate: ANAF a pregătit procedura de acordare - DOCUMENT Dupa cum știm, în octombrie a devenit permanenta eșalonarea simplificata (OG 11/2021). ANAF a pregatit acum, în dezbatere momentan, procedura de acordare. Aceasta se aplica obligațiilor fiscale principale și accesorii restante, administrate de organul fiscal central, a caror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii și nestinse pâna la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plata.



Prin acest ordin se reglementeaza:

• sfera de aplicare;

• dispoziții privind cererea…

