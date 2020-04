Stiri pe aceeasi tema

- In Romania au murit 445 de oameni infectați cu coronavirus, pana in ziua Paștelui, conform Grupului de Comunicare Strategica. In aceasta dupa-amiaza au fost anuntate alte 11 decese ale unor persoane cu coronavirus, printre acestea numarandu-se și un barbat de 70 de ani din Timiș. In total, in ziua de…

- Suntem in perioada sarbatorilor de Paști, in plina pandemie de coronavirus și in stare de urgența. Grupul de Comunicare Strategica va transmite cateva recomandari pentru petrecerea sarbatorilor de Paști pe timp de pandemie. Grupul de Comunicare Strategica va cere sa evitați deplasarile la rude in aceste…

- In Vinerea Mare, presedintele Klaus Iohannois a vut un nou mesaj pentru romani. El le-a cerut sa respecte regulile de izolare de Pasti, pentru binele turor si mai ales a celor pe care-i iubim: copii, parinti, bunici. Iohannis a afirmat ca are incrderea ca Romania va iesi mai puternica din aceasta grea…

- Doctorul Virgil Musta, aflat in prima linie a luptei cu coronavirusul, la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, face „apel la rațiune, cu credința in suflet!”, in Vinerea Mare, inaintea Paștelui.

- Virgil Musta, doctor la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, lupta in prima linie cu covornavirusul, reportand foarte multe victorii pana acum. In preajma sarbatorilor de Paști, el are cateva sfaturi pentru voi. Doctorul Virgil Musta transmite ca pericolul nu a trecut și ce se…

- Președintele Klaus Iohannis le cere romanilor sa ramana in casa de Paști, pentru a evita raspandirea cazurilor de coronavirus. ”Avem in continuare doua sarbatori pascale. Acum, duminica, este Invierea Domnului pentru creștinii catolici, evanghelici, unitarieni, iar in cealalta duminica pentru creștinii…

- Trecem prin momente grele daca e sa ne gandim la statul in casa si silueta noastra. Asadar daca nu suntem atenti la meniul nostru zilnic din momentele de izolare, am putea avea mari surprize cand ne urcam pe cantar.

- Etapa a doua din play-off-ul primei ligi de futsal a propus duelul pentru locul 3, dintre Informatica Timișoara și Dunarea Calarași. Oaspeții, care s-au impus in fața banațenilor și in Cupa Romaniei au caștigat din nou. A fost 4-2 dupa un meci cu doua parți diferite. In prima parte oaspeții au fost…