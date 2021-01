Stiri pe aceeasi tema

- Liderul republican Kevin McCarthy i-a avertizat vineri pe democrați ca deschiderea procedurilor de punere sub acuzare împotriva lui Donald Trump „va împarți țara și mai mult”, dupa violențele d emiercuri din Capitoliu, potrivit AFP."Lansarea unui proces de destituire…

- Șansele pentru indepartarea din funcție a lui Donald Trump sunt relativ mici, mai ales ca mandatul sau se incheie pe 20 ianuarie, scrie vineri New York Times. Situația liderului de la Casa Alba nu e una roza insa. Acesta este parasit de mulți din aliații sai, iar procurorul general din Washington nu…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump este implicat intr-un nou scandal urias dupa ce in presa a aparut o inregistrare in care acesta incearca sa convinga un oficial din statul Georgia „sa-i faca rost” de peste 10.000 de voturi, care ar fi putut schimba rezultatul alegerilor prezidentiale.…

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii Mike Pence s-a vaccincat la televizor impotriva noului tip de coronavirus. Gestul sau vine ca un indemn pentru populație. „Nu am simtit nimic(…)Ne-am adunat aici in aceasta dimineata in scopul de a intari increderea(…)Americanii pot sa fie increzatori. Avem…

- Casa Alba propune un nou plan de 916 mld.dolari pentru relansarea celei mai mari economii a lumii Administratia Trump a facut marti o noua propunere pentru un plan de relansare a economiei americane, sperand sa poata relansa o situatie blocata de mai multe luni de zile si sa puna de acord parlamentarii…

- Administratia Trump a facut marti o noua propunere pentru un plan de relansare a economiei americane, sperând sa poata relansa o situatie blocata de mai multe luni de zile si sa puna de acord parlamentarii democrati si republicani care negociaza din nou, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Din…

- Fostul președinte al SUA Barack Obama a declarat ca inalții republicani americani ataca indirect democrația, susținand acuzațiile nefondate și fara nicio dovada ale fraudei electorale pe care președintele in funcție, Donald Trump, le tot lanseaza, refuzand sa accepte infrangerea, scrie BBC.Obama a declarat…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a declarat ca Joe Biden se indreapta spre Casa Alba, chiar daca nicio sursa media nu estimeaza deocamdata ca el va fi castigatorul alegerilor, relateaza joi dpa.Citește și: Klaus Iohannis este contrazis de istorie:…