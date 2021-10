Pelerinii vor putea vedea slujbele pe panouri video Cu ocazia sarbatorilor Iașului și cu sarbatoarea Sfintei Parascheva, vor fi puse, pentru vizualizarea slujbelor, mai multe panouri video. Pelerinii, dar și cei care doresc sa asculte slujbele, dar și sa le vada, vor putea face acest lucru in punctele de interes unde vor fi amplasate panourile. „Se vor instala panouri video pentru vizualizarea slujbelor religioase in punctele de interes pentru pelerini, inclusiv in curtea Institutului Teologic și curtea mitropoliei. Slujba de pe data de 14, in minim trei locații, apropiate oarecum de curtea mitropoliei, dar fara a crea ambuteiaje in zona respectiva.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

