- Bethleem, orașul nașterii lui Isus, se pregatește de un Craciun care va sta sub semnul restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus: majoritatea localurilor vor fi inchise, vizitatorii sunt puțini, potrivit hotnews .In urma cu doar un an, orașul palestinian celebra ce mai mare sarbatoare a sezonului…

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu 1,45 de milioane de morti si 62,1 milioane de contaminari cu SARS-Cov-2 in lume, relateaza AFP care prezinta noi bilanturi, noi masuri si fapte marcante in evolutia noului coronavirus. AFLUENTA LA MARATONUL DIN SHANGHAI Aproximativ 9.000 de alergatori…

- Astazi, 30 noiembrie, sfanta sarbatoare de Sfantul Andrei se desfasoara in conditii speciale.Pandemia cu noul coronavirus a impus masuri drastice pentru a incetini raspandirea virusului.Judetul Constanta are cea mai mare rata de infectare la nivel national, astfel deciziile luate de autoritati au fost…

- Cel mai mare pelerinaj catolic din lume, cel pentru Fecioara din Guadalupe, va fi anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Biserica Romano-Catolica din Mexic a luat decizia ca anul acesta sa nu mai fie organizat pelerinajul, pentru a contribui la masurile autoritaților de incetinire a transmiterii…

- Pandemia a crescut interesul romanilor pentru destinațiile exotice, considerate mai sigure in aceasta perioada. Daca cele mai cautate destinații din ultimele luni au fost Turcia, Grecia, Portugalia și Egipt, pentru Sarbatorile de iarna in topul preferințelor urca Maldive, potrivit solicitarilor primite…

- Pandemia a generat o criza financiara in multe sectoare economice din intreaga lume. In același timp, le-a permis oamenilor sa economiseasca banii pe care i-ar fi cheltuit in vacanțe, la cumparaturi sau la restaurante. In Romania, depozitele bancare au crescut cu peste 10% anul acesta.

- Minodora se confrunta, ca orice artist, cu o problema apasatoare, și anume cea a lipsei spectacolelor din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coromnavirus. Totuși, artista e decisa sa se reprofileze și sa iși mai rotunjeasca venitul din alte surse.

- Credinciosii ortodocsi o praznuiesc, miercuri, in conditiile impuse de starea de alerta, pe Sfanta Cuvioasa Parascheva. In acest an, din cauza evolutiei pandemiei de coronavirus in tara noastra, a fost anulat traditionalul pelerinaj organizat incepand cu anul 1641, scrie Agerpres.