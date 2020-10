Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Sfintei Parascheva nu se va mai organiza in perioada 8-15 octombrie, ci se va limita la Sfanta Liturghie din data de 14 octombrie, anunța miercuri Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au decis, miercuri seara, ca racla cu sfintele moaste sa nu…

- Pelerinajul la moastele Sfintei Parascheva incepe oficial de astazi, ceea ce inseamna ca ieri a fost ultima zi in care credinciosii care nu au adresa de resedinta sau domiciliul in municipiul Iasi s-au putut inchina la racla Sfintei, amplasata in catedrala mitropolitana. Numarul de credinciosi a ramas…

- Restrictii pentru pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva Pelerini la Iasi la sarbatoarea Sfântei Parascheva. Arhiva Foto: basilica.ro. Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva se va desfașura anul acesta în condiții speciale. Comitetul Național pentru Situații de Urgența…

- Organizarea de manifestari cu ocazia sarbatorilor religioase va fi permisa numai cu participarea oamenilor care au domiciliul sau resedinta in localitatea respectiva, a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.

- Dupa o saptamana in care Romania a inregistrat noi recorduri zilnice de infectari și de internari in secțiile de terapie intensiva, pelerinajul de Sfanta Parascheva de la Iași este punctul fierbinte al acestor zile. Cum aglomerația este una dintre caracteristicile evenimentului, autoritațile incearca…

- Calea Sfintilor - fara pelerini, in cartiere La pelerinajul care strange si 300.000 de pelerini in Iasi vor fi mai multe restrictii, iar prima dintre acestea tine de faptul ca pelerinajul are o durata stricta, de o saptamana, de pe 8 octombrie pana pe 15 octombrie. O alta decizie in premiera luata de…

- Inca din anul 1641, prin straduința binecredinciosului Domnitor Vasile Lupu al Moldovei, Iașul este binecuvantat de prezența și ocrotirea moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva, la care ajung sa se inchine pelerini din toate colțurile țarii și de peste hotare. Venind in intampinarea celor ce-și vor indrepta…

- Pelerinajul de hramul Sfintei Parascheva, de la Iași, din acest an, va fi cu reguli noi pentru toata lumea. Iar o serie de evenimente devenite tradiționale la mijlocul lui octombrie au fost anulate. Detalii are Vlad Arhire de la TVR Iași.