- S-au facut 10 ani de cand Hagi a bagat prima cazma intr-o parloaga din Dobrogea pentru a sapa fundația proiectului Viitorul. Povestea acestor 10 ani s-a așezat acum intr-o carte cu coperte cartonate. In primele pagini, o captura aeriana pe Google Maps ediția 2009 aratand niște dare de pamant rascolit…

- Polițiștii piteșteni, luptatori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș și jandarmii au dus sambata seara la sediul Poliției un grup de suporteri ai echipei Petrolul Ploiești, informeaza epitești.ro.Citește și: Avertisment de ULTIMA ORA de la meteorologi: 18 județe sunt vizate Din…

- La 25 octombrie 1944, Armata Romana a intrat in orasul Carei preluand controlul asupra intregului teritoriu pierdut in urma Dictatului de la Viena din 1940. Istoricul militar Alesandru Dutu face un rezumat al luptelor eroice care au avut loc in urma cu 75 de ani.

- Corveta „Contraamiral Horia Macellariu” (265) participa, in perioada 15-17 octombrie, la un exercitiu naval, in zona Insulei Serpilor si in apele internationale ale Marii Negre, impreuna cu nava purtatoare de rachete „Pryluky” (Ucraina) si cu distrugatorul american USS „Porter”.

- Biserica manastirii Sfantul Filip din localitatea Adamclisi, județul Constanța, a fost mistuita de flacari joi dupa amiaza. Focul a izbucnit cel mai probabil de la un scurtcircuit și s-a extins rapid la tot acoperișul. Alarma s-a dat in jurul orei 15.00, cand flacarile ieșeau deja de sub turla bisericii,…

- Iata ca vara s a sfarsit, cel putin din punct de vedere calendaristic. In Marea Neagra, pe litoralul romanesc, s au inecat 16 persoane de la inceputul sezonului estival 1 mai pana la data de 1 septembrie inclusiv , potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea". Valurile puternice si…