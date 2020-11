Stiri pe aceeasi tema

- Cazuri de pesta porcina africana au fost depistate in trei exploatații din Sangeroz-Bai, județul Bistrița-Nasaud. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Bistrița-Nasaud, vineri a fost convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor in urma depistarii unor cazuri de pesta porcina africana la…

- Patriarhia Romana, cere ca autoritatile sa faca o exceptie in cazul pelerinajului de la Sf. Andrei. Este necesar ca autoritatile de stat competente sa permita in mod exceptional credinciosilor din tara sa vina in pelerinaj la Pestera Sfantului Apostol Andrei, situata in comuna Ion Corvin, judetul Constanta.Patriarhia…

- Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier soldat cu scurgeri de combustibil produs in fata Hotelului Saturn, judetul Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Saturn, judetul Constanta.Din primele…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au desfasurat o actiune in vederea intaririi gradului de disciplina rutiera in randul participantilor la trafic, prevenirii accidentelor rutiere, dar si in vederea limitarii raspandirii virusului COVID-19. Actiunea s-a desfasurat la data…

- Din ce in ce mai multe județe din Romania se inchid din cauza creșterii numarului infectarilor. Industria HORECA din aceste orașe este la un pas de faliment dupa ce unitațile de servire se inchid, insa autoritațile spun ca masurile sunt necesare. Exista insa și județe care au scapat de astfel de…

- Polițiștii rutieri vor acționa in perioada 12 - 18 octombrie a.c., pe șoselele din județ pentru a verifica mijloacele de transport persoane și marfa. Oamenii legii vor trage pe dreapta camioane și autobuze in cadrul unei acțiuni la nivel național care se desfașoara conform Planului de operatiuni al…

- Un barbat de 30 de ani, din Cugir, cautat de autoritațile din Germania, a fost reținut de polițiști, la Hațeg. Acesta era urmarit, la nivel internațional și este posesor al unui mandat european de arestare, pentru trafic de droguri, transmite IPJ Alba. Vineri, politistii de investigații criminale din…

- ACTIUNE A POLITISTILOR VRANCENI PENTRU PROTEJAREA FONDULUI SILVIC In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic au fost constatate 5 infractiuni, au fost aplicate 55 de sanctiuni contravenționale si au fost confiscați…