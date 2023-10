„Pelerina invizibilității”. Ministrul ucrainean al transformării digitale. Îi poate ascunde pe soldați Mykhailo Fedorov, ministrul ucrainean al transformarii digitale, a prezentat așa-numita „pelerina a invizibilitații”. Oficialul susține ca ii poate ascunde pe soldați de camerele de termoviziune și de drone, transmite CNN. Pelerina blocheaza radiațiile și a fost creata de Brave1, un proiect de tehnologie de aparare ce este sponsorizat de guvernul Ucrainei. Ea a fost in dezvoltare din 2015, cand se dorea sa fie folosita de lunetiști și de forțele de operații speciale din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) in misiunile din regiunea Donbas, a dezvaluit Maxim Boryak, unul dintre dezvoltatorii… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

